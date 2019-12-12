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PKK’dan kurtarılan Cafer’den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 23:11 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annesi Hatice Ceylan’ın çağrısını duyarak terör örgütü PKK/YPG'den kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra ailesine kavuşan Cafer Ceylan, kendisi gibi çok kişinin dağdan kaçmak istediğini söyledi.  Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemine katılan ailelerden Hatice Ceylan, oğlu Cafer’e kavuştu.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annesi Hatice Ceylan’ın çağrısını duyarak terör örgütü PKK/YPG'den kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra ailesine kavuşan Cafer Ceylan, kendisi gibi çok kişinin dağdan kaçmak istediğini söyledi.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemine katılan ailelerden Hatice Ceylan, oğlu Cafer’e kavuştu. Anne Hatice Ceylan 2015’te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldığı eyleminin 99’uncu gününde oğlunun kavuşma mutluluğunu evini ziyaret eden yakınlarıyla paylaştı.
'BENİM GİBİ KAÇMAK İSTEYEN ÇOK KİŞİ VAR'
Kendisini evinde ziyaret eden yakınlarıyla görüşen Cafer Ceylan, terör örgütü PKK'dan kurtulmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kendisi gibi bir çok kişinin terör örgütünden kaçma isteklerinin olduğunu söyledi. Ceylan, dağda bulunanların kaçması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:
"Kaçmaya çoktan karar vermiştim. Gelmek için sadece fırsat arıyordum. Geleceğimi ailemle de konuştum. Ailem buna fazla inanmadı. İlk fırsatı bulduğum gibi kaçıp geldim buraya. Ailemin HDP önünde yaptığı eylem etkiledi beni. Önceden de karar vermiştim. Annemi gördüğümde de daha çok etkilendim. Kararımı ısrar etmeye daha çok yardımcı oldu. İnsan her şeyi göze alırsa gelmesi zor olmaz. Ama korkarak gelirse çok zorlanır. Benim gibi orada kaçmak isteyen çok kişi var. Ama fırsat bulamıyorlar. Ailemi ilk olarak Emniyet Müdürlüğünde gördüm. Çok acayip bir durumdu. Çok fazla sevindim, heyecanlandım. Bunu çok fazla anlatamıyorum. İnsan ancak yaşayarak bunu anlayabilir. Gelmekle mutlu ve sevinçli oldum."
'EN SON ÇAREYİ HDP İL BİNASI ÖNÜNDE GÖRDÜK'
Anne Hatice Ceylan ise oğluna kavuşmak için çok çaba sarf ettiğini belirterek, en son çareyi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürülen oturma eylemine katılmakla bulduğunu söyledi. Anne Ceylan, HDP önünde eylemini sürdüren aileleri yalnız bırakmayacağını belirterek, "Oğluma kavuştum. Onu bulmak için, ulaşmak için çok uğraştık. Gitmediğimiz yer kalmadı. En son çareyi HDP il binası önünde gördük. Orada 2 ay 10 gün oturdum. Mutluyuz, inşallah oradaki diğer ailelerin çocuklarına kavuşmalarını tez zamanda görürüz. Onları yalnız bırakmayacağım. Unuttuklarımı sanmasınlar" dedi.
'GÜN GEÇTİKÇE MUTLULUĞUMUZUN ARTMASINI DİLİYORUZ'
Baba Abdulkadir Ceylan, HDP önünde eylem yapan ailelerin çocuklarına kavuşmasıyla mutluluk duyacağını söyledi. Oğlu Cafer'e kavuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çabadan dolayı minnettar olduğunu aktaran Ceylan, "Oğlum kaybolduğu ilk günden itibaren onu bulmak için uğraştık. Başka şehirlere gittik fakat bir türlü bir haber alamadık. Yaklaşık 2 yıl önce bizi aradı onunla konuştuk. Görüştüğümüzde daha çok bizimle konuşmayı bekliyordu. Bir şeyler anlatmamızı istiyordu. İlk kez görüştüğümüz için onun zarar görememesi için bir şey diyemedik. Annesiyle HDP önünde oturma eylemi yapmaya karar verdik. Önemli olan insanın evladına ulaşması için gerekli adımları atmasıdır. Hayat bir yardımlaşmadır. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Diyarbakır ve Şanlıurfa emniyet müdürlerinin Cafer'in bize kavuşmasında çok büyük katkıları oldu. Onlara minnettarız. Gün geçtikçe mutluluğumuzun artmasını diliyoruz. Diğer kardeşlerimizin evlatları birer birer gelirse her gün inşallah ayrı bir bayram olacaktır. Oğlumun şu an yargı süreci devam ediyor. Oğlum bize teslim edildiğinde ne bir kelepçe takıldı, ne de bir psikolojik baskı yaşamadı" diye konuştu.

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