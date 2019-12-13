PKK’dan kurtarılan Cafer’den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj

Kendisini evinde ziyaret eden yakınlarıyla görüşen Cafer Ceylan, terör örgütü PKK'dan kurtulmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kendisi gibi bir çok kişinin terör örgütünden kaçma isteklerinin olduğunu söyledi. Ceylan, dağda bulunanların kaçması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Kaçmaya çoktan karar vermiştim. Gelmek için sadece fırsat arıyordum. Geleceğimi ailemle de konuştum. Ailem buna fazla inanmadı. İlk fırsatı bulduğum gibi kaçıp geldim buraya. Ailemin HDP önünde yaptığı eylem etkiledi beni. Önceden de karar vermiştim. Annemi gördüğümde de daha çok etkilendim. Kararımı ısrar etmeye daha çok yardımcı oldu. İnsan her şeyi göze alırsa gelmesi zor olmaz. Ama korkarak gelirse çok zorlanır. Benim gibi orada kaçmak isteyen çok kişi var. Ama fırsat bulamıyorlar. Ailemi ilk olarak Emniyet Müdürlüğünde gördüm. Çok acayip bir durumdu. Çok fazla sevindim, heyecanlandım. Bunu çok fazla anlatamıyorum. İnsan ancak yaşayarak bunu anlayabilir. Gelmekle mutlu ve sevinçli oldum."

'EN SON ÇAREYİ HDP İL BİNASI ÖNÜNDE GÖRDÜK'

Anne Hatice Ceylan ise oğluna kavuşmak için çok çaba sarf ettiğini belirterek, en son çareyi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürülen oturma eylemine katılmakla bulduğunu söyledi. Anne Ceylan, HDP önünde eylemini sürdüren aileleri yalnız bırakmayacağını belirterek, "Oğluma kavuştum. Onu bulmak için, ulaşmak için çok uğraştık. Gitmediğimiz yer kalmadı. En son çareyi HDP il binası önünde gördük. Orada 2 ay 10 gün oturdum. Mutluyuz, inşallah oradaki diğer ailelerin çocuklarına kavuşmalarını tez zamanda görürüz. Onları yalnız bırakmayacağım. Unuttuklarımı sanmasınlar" dedi.