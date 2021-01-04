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  4. PKK/KCK gençlik yapılanması içerisinde bulunan 49 kişiden 47’si yakalandı

PKK/KCK gençlik yapılanması içerisinde bulunan 49 kişiden 47’si yakalandı

04.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şahıstan 47’sinin yakalanarak gözaltına alındığını, bu şahıslardan 17’sinin tutuklandığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı, terörle mücadeleye yönelik operasyonlarla iyice köşeye sıkışan ve örgüte katılım sayısı yıldan yıla düşen PKK’nın, paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden sahte eylemleri sahiplendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şahıstan 47’sinin yakalanarak gözaltına alındığını, bu şahıslardan 17’sinin tutuklandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadeleye yönelik operasyonlarla iyice köşeye sıkışan ve örgüte katılım sayısı yıldan yıla düşen PKK’nın, paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden sahte eylemleri sahiplendiğini bildirdi. Bakanlık, örgütün bu yolla varlığını sürdürmeye çalışırken, örgüt içinde huzursuz olan teröristlerinde bir arada tutulmak istendiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen; bin 262 olay ve eylemin, terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan internet siteleri üzerinden, Ateşin Çocukları, Halkların Birleşik Devrim Harekatı (HBDH), Sakine Cansız intikam birimi, Ronahi Boton intikam birimi, YPS intikam birlikleri gibi örgüte müzahir paravan gruplarca sahiplenildiği aktarıldı. Söz konusu olaylardan ve eylemlerden; 632’sinin ev, fabrika, işyeri, depo, AVM, okul, tarla, orman, 487’sinin otobüs, metrobüs, iş makinası, yat, trafo yangını ile havai fişek atma, yazılama, pankart asma, 143’ünün de güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı olayları olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Terör örgütü tarafından üstlenilen bu eylemler incelendiğinde, 829 olayın hiç gerçekleşmediği, 403 olayın meydana gelmekle birlikte terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı, 25 olayın ise terör örgütü ve sempatizanları tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığı bildirilirken, 5 olayın da örgüt bağlantısı olup, olmadığının araştırıldığı vurgulandı.
Ayrıca, Bakanlık eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şahıstan 47’sinin yakalanarak gözaltına alındığını, bu şahıslardan 17’sinin tutuklandığını açıkladı.

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