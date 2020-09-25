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  4. PKK/KCK operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de var.

PKK/KCK operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de var.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 08:15 | Son Güncelleme

PKK/KCK operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de var.

PKK/KCK operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de var.

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