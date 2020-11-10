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PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 13:57 | Son Güncelleme

Malatya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı

Malatya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 el yapımı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 sustalı bıçak, 12 örgütsel kitap ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü, tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

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