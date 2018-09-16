Sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarının yöneltildiği iddianamede, Gaziantep'te 8 Ekim 2014'te 5 kişinin öldüğü, 4'ü polis 39 kişinin yaralandığı izinsiz gösterilerle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık H.A, sadece sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını ancak yıllardır örgüt nedeniyle çok sıkıntı yaşadığı için bildiklerini anlatmaya karar verdiğini kaydetti.

- HDP'ye oy vermeyene molotofkokteylli saldırı

Dosyanın tutuklu sanıklarından Talhat Y. ile 2005 yılında tanıştığını, ağabeyinin Irak'ın kuzeyinde öldürülmesiyle ilgili sanığın kendisine, "Eğer ağabeyin M.A'nın intikamını almak istiyorsan seni dağa gönderebilirim." dediğini ifade eden H.A, "Yine 2008 yılında Talhat Y, bizleri o zamanki parti olan DTP'nin ilçe binasına çağırarak markete düzenlenecek eylemin talimatını verdi. Eylem yapma gerekçemizi ise market sahibinin Kürt olmasına rağmen oyunu bağımsız adaylara yani DTP'nin adaylarına vermemesini gerekçe gösterdi. Bu olay ile ilgili hiçbirimiz yargılanmadık." beyanında bulundu.

- Talimat HDP binasında verilmiş

Kentteki 6-8 Ekim olaylarında da yer aldığını itiraf eden H.A, şunları anlattı:

''Kobani (Ayn el Arab) olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemleri sırasında Gaziantep'te polise ait TOMA aracına molotofkokteyli atılması ve bir markete molotofkokteyli atılarak yakılması olayına dosyadaki diğer sanıklarla katıldık. Markete molotofkokteyli atılmasından önce tutuklu sanık Talhat Y, bizi HDP ilçe binasına çağırdı ve örgütün başkaldırı çağrısı üzerine Kobani olayları nedeniyle ses getirici bir eylem yapmamız gerektiği talimatını verdi."