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PKK/KCK soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı

04.12.2020 13:10 | Son Güncelleme:
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PKK/KCK soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’a ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 26 Kasım’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesince düzenlenen operasyonda, örgüt adına faaliyette bulunulduğu gerekçesiyle yakalanan ve iki gün önce sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz’un polisteki ifadesi ortaya çıktı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’a ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 26 Kasım’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesince düzenlenen operasyonda, örgüt adına faaliyette bulunulduğu gerekçesiyle yakalanan ve iki gün önce sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz’un polisteki ifadesi ortaya çıktı. Yavuz’un 17 sayfayı bulan ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların çoğunu reddederken, bazılarını da hatırlamadığını ileri sürdüğü kaydedildi. Yavuz’dan ele geçirilen dijital malzemelerin polisteki inceleme işlemlerinin de tamamlandığı aktarıldı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından incelemesi tamamlanan dijital materyallere göre, Yavuz’un bölücü terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı, kişi ya da kişileri örgütlediği, farklı isimler altında oluşturduğu sosyal medya ve mesaj gruplarından örgütsel çağrılarda bulunduğu ileri sürülürken, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak ölen teröristlerin defin ve cenazelerini takip ettiği belirlendi. Halen aktif olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcılığını yürüten Yavuz’un 2 Ağustos 2016 tarihinde HDP İstanbul İl Eş Başkan Yardımcısıyken TSK birlikleri tarafından Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan, "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem Hevalin oğlu Sur’da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı" ve "İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız" mesajı paylaşarak bölücülük faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.
Yavuz’un ikametinde yapılan aramalarda PKK’nın bastığı yasak yayınlardan da ele geçirildiği kaydedilirken, yürütülen soruşturma kapsamındaki teknik takiplerde bölücü örgüt adına İstanbul’da faaliyetler yürüten bazı kişilerle de sıkça telefon görüşmesinde bulunduğu ve bu kişilerle örgütsel faaliyetlerde bulunmak üzere bir araya geldiği ortaya çıktı. Ayrıca Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un geçen yılın Ocak ayının son gününde yine terör örgütü PKK/KCK kontrolünde faaliyet gösteren ve yurt dışından yayın yapan Sterk TV’ye telefonla bağlanarak, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’a sözde tecrit yapıldığını iddia ettiği ve bu sözde uygulamanın kaldırılması için çağrıda bulunduğu bilgileri de yer aldı.
Yürütülen soruşturma dosyasına göre geçtiğimiz 26 Kasım’da İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı ilçelerde 28 adrese düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan şüphelilerin birinde Covid-19 testi pozitif çıktığı gerekçesiyle, diğeri de farklı bir soruşturması daha olması nedeniyle ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca savcılık talimatıyla polisten serbest bırakılmıştı. Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen geri kalan 17 şüpheliden Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmış, 10’u adli kontrol şartıyla, biri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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