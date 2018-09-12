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PKK/KCK şüphelisi kadın sınır dışı edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı - Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen kadın, geri gönderme merkezindeki işlemleri sonrası sınır dışı edilecek

İZMİR (AA) - Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanında gözaltına alınan şüpheli H.Y, adliyedeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla Adnan Menderes Havalimanında gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Geri gönderme merkezine yollanan Avusturya vatandaşı H.Y'nin sınır dışı edileceği ve Türkiye'ye girişine kısıtlama getirileceği öğrenildi.

- Operasyon

İzmir'de 8 Eylül'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'daki dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen H.Y, MİT ve polisin İzmir Adnan Menderes Havalimanında düzenlediği ortak operasyonla yakalanmıştı.

Zanlı kadının 2002 yılında kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından çıktığı, Avrupa'da katıldığı konferanslarda terör örgütünün propagandasını yaparak kötülediği Türkiye aleyhine algı çalışması yaptığı iddia edilmişti.

Şüpheli H.Y'nin tatil amacıyla yakınlarının bulunduğu İzmir'e geldiği de belirtilmişti.

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