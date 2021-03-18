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PKK/KCK terör örgütüne eleman temin eden terörist yakalandı

18.03.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Van’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettiği tespit edilen 1 terörist yakalandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettiği tespit edilen 1 terörist yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu çalışmalar neticesinde 2014 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılında Suriye’de, 2016 yılında Irak’ın kuzeyindeki Gare bölgesinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen 1 BTÖ mensubu, 16 Mart 2021 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü tarafından Van’da hücre yapılanması için görevlendirildiği ve deşifre olmadığı belirlenmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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