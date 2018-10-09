HABER

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.


PARTNERSakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!Sakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!
Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltındaDev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında
Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.