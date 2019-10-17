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PKK/KCK’dan işlem gören şahıs göçmenlerin arasından çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

İzmir’de, kapalı kasa kamyoneti takibe alan polis ekipleri, araçta yaptığı aramada 26 göçmen ve PKK/KCK terör örgütü şehir yapılanması YPS üyesi olmak suçundan işlem gören bir kişiyi yakaladı.

İzmir’de, kapalı kasa kamyoneti takibe alan polis ekipleri, araçta yaptığı aramada 26 göçmen ve PKK/KCK terör örgütü şehir yapılanması YPS üyesi olmak suçundan işlem gören bir kişiyi yakaladı. Olayda, organizatör olduğu belirtilen 4 kişide gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5300 sokaktaki metruk alanda yabancı uyruklu göçmenlerin toplanacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, adreste beklemeye başladı. Bir müddet sonra ise kapalı kasa bir araç bölgeye geldi ve göçmenler bu araca bindirildi. Polis ekipleri de, söz konusu aracın peşine düştü.
Daha sonra ise araç sürücüsü polis ekiplerini fark ederek hızını artırdı. Aracı takibe alan ekipler, bir müddet sonrada aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde; 9 Filistin, 17 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen yakalandı. Bu göçmenlerin kaçmasına aracılık ettiği iddia edilen 4 organizatör de gözaltına alındı. Can yelekleri, 14 şambrel ve 4 pompaya da el konuldu.
Öte yandan, göçmenlerin arasından S.A. isimli Türk bir şahısta çıktı. Şahsın, PKK/KCK terör örgütü şehir yapılanması YPS üyesi olmak suçundan işlem gördüğü, Mardin 3 .Ağır Ceza Mahkemesince kovuşturmasının devam ettiği tespit edildi.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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