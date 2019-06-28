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PKK/KCK'nın elebaşılarından Baghestani hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyeleriyle irtibatı olan ve örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunduğu iddia edilen Davut Baghestani ile beraberindeki 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

PKK/KCK terör örgütünün sözde yürütme konseyiyle ilişkisi olduğu ve örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunduğu ileri sürülen Davut Baghestani ile beraberindeki 2 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma'' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Davut Baghestani ile tutuksuz sanıklar Mahmenur A. ve Enes Y. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Baghestani, PKK terör örgütü ile ilk kez İran'da tanıştığını ve o sırada Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) saflarında bulunduğunu söyledi.

Şam'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kendisine PKK’ya katılma teklifinde bulunduğunu belirten Baghestani, şunları belirtti:

''Ben bu teklifi kabul etmedim. Daha sonra Murat Karayılan'la görüştüm. Şam'da KDP ile Abdullah Öcalan arasında çatışma çıktığında iki örgütü barıştırmaya çalıştım. Bu kapsamda Abdullah Öcalan görüşmem devam etti. Davut Baghestani benim tercih ettiğim bir isim değildir. Çevremde sadece Davut ismiyle bilinirim. İki yıl boyunca Cenevre'de kaldım. Değişik alanlarda kitaplar yazdım. 2012 yılında Türkiye'ye geldim. Adana'ya geldikten sonra Canbulat Turgay adını kullandım. Ben sokağa peşmerge kıyafeti ile çıktığımdan dolayı şikayet edilmişim. PKK'ya militan gönderdiğim iddiası doğru değildir. Huzurda bulunan yeğenlerimin internet hesaplarından paylaşımları ben yaptım. Tahliyemi talep ederim.'' diye konuştu.

Diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmadıklarını belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana'da yakalanan ve terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyeleriyle ilişkisi olduğu ve örgütte önemli görevlerde bulunduğu öne sürülen Davut Baghestani tutuklanmış, beraberindeki 3 zanlıdan biri savcılıktan serbest bırakılırken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrail-Kürt Enstitüsünün başkanlığını da yapan, önceki yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık da eden Davut Baghestani’nin İsrail'de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı ve geçen yıl Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı olarak kurulan "Suriye'nin Geleceği" adlı sözde partinin de oluşumunda yer aldığı aktarılmıştı.

İddianamede Davut Baghestani’nin ''silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 20 yıla kadar, zanlılar Mahmenur A, ile Enes Y’nin ise ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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