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PKK/KCK'nın ''genel telsizcisi'' hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün ''genel telsizcisi'' olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı - Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık tahliye edildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün ''genel telsizcisi'' olduğu iddia edilen tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.T. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ö.T, PKK terör örgütünün kirli yüzünü gördükten sonra kaçmaya karar verdiğini ve ailesiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Örgüt içerisinde ''genel telsizci'' olarak görev yaptığını ve emniyet ifadesinde detaylı beyanlarda bulunduğunu belirten sanık Ö.T, ''PKK terör örgütüne katıldıktan sonra hata yaptığımı anladım. Bir süre sonra örgütten kaçmaya karar vererek ailemle irtibata geçtim. Daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldum. Ben yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi, etkin pişmanlık hükümleri kapsamındaki ayrıntılı beyanlarını dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Erteleme mütalaa PKK/KCK terör örgütü savunma

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