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PKK/KCK’nın ’Kadın Alan Yapılanması’na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:13 | Son Güncelleme

Van’da PKK/KCK’nın ’Kadın Alan Yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman’ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Van’da PKK/KCK’nın ’Kadın Alan Yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman’ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün ‘Kadın Alan Yapılanması’ içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Kasım günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri HDP Gürpınar Belediye Başkan Adayı Rojbin Akdağ ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi HDP Van Milletvekili Adayı Mukaddes Karakoç’un da bulunduğu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

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