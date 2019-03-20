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PKK/KCK'nın sözde Çukurova sorumlusu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

MERSİN’de, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu yakalandı.

PKK/KCK'nın sözde Çukurova sorumlusu yakalandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK'nın sözde Adana, Mersin Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan Çukurova bölgesi sorumlusu yakalanarak, gözaltına alındı. Adı açıklanmayan örgüt üyesinin, seçim öncesi mahalle yapılanmasına eylem talimatı verdiği yönünde bilgiler elde edildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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