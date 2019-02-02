PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Cumhuriyet Başsacılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgütün sözde Kürdistan Yürütme Konseyi ile ilişkili olduğu belirlenen Davut Baghestani, beraberindeki 3 kişi ile Adana'da yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcımığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde yürütme konseyi ile yakın ilişkisi olduğu ve örgütte üst düzey görev üstlendiği saptanan Davut Baghestani'nin Mersin ve Adana'da, 'Canbulut Turgay' adına düzenlenen sahte kimlikle eylemlerde bulunduğu tespit etti. Baghestani'nin Adana kent merkezindeki Seyhan ilçesinde saklandığını belirleyen iki ilin güvenlik güçleri, düzenlenen ortak operasyonla Baghestani ile beraberindeki Mahmenur A., Hakkı A. ve Enes Y.'yi gözaltına aldı. Mersin'e getirilen zanlıların sorguları sürüyor.

