HABER

PKK/KCK’nın üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerince Adana’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Mersin’e getirilen, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde ’Kürdistan yürütme konseyi üyesi’ Davut Baghestani, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye’de faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı çalışmalarda, sözde ’Kürdistan yürütme konseyi üyeleri’ ile ilişki içerisinde olan Davut Baghestani isimli şahsın, Canbulat Turgay sahte isimle Adana ve Mersin’de örgüt adına faaliyetlere devam ettiği belirlendi.

Güvenlik güçlerince Adana’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Mersin’e getirilen, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde ’Kürdistan yürütme konseyi üyesi’ Davut Baghestani, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye’de faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı çalışmalarda, sözde ’Kürdistan yürütme konseyi üyeleri’ ile ilişki içerisinde olan Davut Baghestani isimli şahsın, Canbulat Turgay sahte isimle Adana ve Mersin’de örgüt adına faaliyetlere devam ettiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık eden şüphelinin öldüğüne dair haberler yapıldığı da tespit edildi. Araştırmalarda ayrıca, Irak’taki terör örgütü kamplarında terör örgütünün sözde bayrağı önünde örgüt mensuplarına ve kampta bulunanlara hitaben konuşma yaptığı, geçtiğimiz yıl Suriye’nin Rakka kentinde PYD/YPG’nin uzantısı olan Suriye Gelecek Partisi’nin kuruluşunda yer aldığı, kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, örgüt elebaşısının fotoğrafının önünde örgütü övücü nitelikte yaptığı konuşmaların video paylaşımlarının olduğu tespit edilen ve İsrail-Kürt Enstitüsü’nün Başkanı olan şüphelinin, İsrail’de yayımladığı dergilerde de terör örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı.
Detaylı teknik takibin ardından zanlının Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde gizlendiğini belirleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte geçen hafta ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Baghestani ile aynı evde bulunan Mahmenur A., Hakkı A. ile Enes Y. de gözaltına alındı.
Mersin’e getirilen Baghestani ve 3 şüphelinin, İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Baghestani ve 3 kişi adliyeye sevk edildi.

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
İzmir'deki kavgada 1 kişi yaralandıİzmir'deki kavgada 1 kişi yaralandı
'Avcı' lakaplı seri katile, ağırlaştırılmış müebbet hapis'Avcı' lakaplı seri katile, ağırlaştırılmış müebbet hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.