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PKK/KCK’nın üst düzey yöneticisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Mersin ve Adana polisi ile jandarmanın ortak düzenlediği operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Kürdistan yürütme konseyi üyesi olduğu ve örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunduğu söylenen Davut Baghestani, Adana’da yakalandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye’de faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı çalışmalarda sözde Kürdistan yürütme konseyi üyeleri ile ilişki içerisinde olan Davut Baghestani isimli şahsın Canbulat Turgay sahte isimle Adana ve Mersin’de örgüt adına faaliyetlere devam ettiği belirlendi.

Mersin ve Adana polisi ile jandarmanın ortak düzenlediği operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Kürdistan yürütme konseyi üyesi olduğu ve örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunduğu söylenen Davut Baghestani, Adana’da yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye’de faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı çalışmalarda sözde Kürdistan yürütme konseyi üyeleri ile ilişki içerisinde olan Davut Baghestani isimli şahsın Canbulat Turgay sahte isimle Adana ve Mersin’de örgüt adına faaliyetlere devam ettiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık eden şüphelinin öldüğüne dair haberler yapıldığı da tespit edildi. Araştırmalarda ayrıca geçmiş yıllarda Irak’taki terör örgütü kamplarında terör örgütünün sözde bayrağı önünde örgüt mensuplarına ve kampta bulunanlara hitaben konuşma yaptığı, geçtiğimiz yıl Suriye’nin Rakka kentinde PYD/YPG’nin uzantısı Suriye Gelecek Partisi’nin kuruluşunda yer aldığı, kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, örgüt elebaşısının fotoğrafının önünde örgütü övücü nitelikte yaptığı konuşmaların video paylaşımlarının olduğu tespit edilen ve İsrail-Kürt Enstitüsü’nün Başkanı olan şüphelinin İsrail’de yayımladığı dergilerde de terör örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı.
Detaylı teknik takibin ardından zanlının Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde gizlendiğini belirleyen Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Baghestani ile aynı evde bulunan Mahmenur A, Hakkı A. ile Enes Y. da gözaltına aldı. Ekipler, evde bulunan 3’ü Baghestani’ye ait 6 cep telefonu ve dijital materyallere de incelenmek üzere el koydu.
Baghestani ve beraberindekiler sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

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