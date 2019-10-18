PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 5 gözaltı

Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda geçmiş tarihlerde eylemlere katılım yaptığı tespit edilen 4, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan 4 olmak üzere toplam 8 şahıs hakkında verilen gözaltı kararına istinaden yapılan operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Adli mercilere sevk edilen 1 şüphelinin tutuklandığı, 4 şüphelinin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı ifade edildi. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

