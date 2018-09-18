PKK'lı 6 terörist, karakola saldırıya hazırlanırken öldürüldü

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında dün öldürülen PKK'lı 6 teröristin, jandarma karakoluna saldırı için hareket halindeyken fark edilip etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ovacık ilçesi Garipuşağı köyü kırsalında hareketlilik tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye silahlı ve silahsız İHA'lar sevk edildi. İHA'lar ile bölgede haraket halinde olan bir grup PKK'lı terörist saptandı. Teröristlerin, bölgedeki bir jandarma karakoluna saldırıya hazırlandığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Silahlı İHA'nın havadan ateş altına aldığı bölgeye Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Çıkan çatışmada, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Dün Tunceli-Pülümür kırsalında da 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.
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