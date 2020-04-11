HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PKK'lı Agit İpek'in kemiklerinin kargoyla ailesine gönderilmesi TBMM gündeminde

PKK'lı Agit İpek'in kemiklerinin kargoyla ailesine gönderilmesi TBMM gündeminde

11.04.2020 22:56 | Son Güncelleme

HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, HPG'li Agit İpek'in kemiklerinin kargo paketi ile PTT aracılığıyla annesine teslim edildiği haberlerini TBMM gündemine taşıdı.

PKK'lı Agit İpek'in kemiklerinin kargoyla ailesine gönderilmesi TBMM gündeminde

HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, HPG'li Agit İpek'in kemiklerinin kargo paketi ile PTT aracılığıyla annesine teslim edildiği haberlerini TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde Özsoy "Toplumda büyük bir infial yaratan, dini ve kültürel değerleri ayaklar altına alan insanlık dışı bu olayın gerçekleşmesini sağlayan karar, kim veya kimler tarafından hangi gerekçelere dayanılarak alınmıştır?" diye sordu.

Tunceli Başsavcılığı ise teslim edilenlerin 'DNA örneği içeren vücut dokuları' olduğunu 'kemiklerin kargoyla gönderildiği' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Özsoy, devamında çatışmalarda yaşamını yitirenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi ile ilgili işletilen bir prosedürü ve işleyişin açıklanmasını da istedi.

Halise Aksoy, kızını ziyaret için İstanbul'da olduğu sırada adliyeden aranıp bir dosyasının olduğunu söylediklerini aktardı:

"Dosyanın ne olduğunu sordum, bilmiyoruz, gizli dediler. Acil değilse döndüğümde gelip alacağımı söylediğimde tamam dediler."

Aksoy'un anlatımına göre bu görüşmeden sonra paket, Tunceli'ye geri gönderiliyor, birkaç hafta sonra Diyarbakır'a iade ediliyor.

Halise Aksoy, Cuma günü Diyarbakır Adliyesi'nden imza karşılığında teslim alıncaya kadar paketin içinde oğlunun kemiklerinin olduğunu bilmediğini söyledi.

"Ben dosya beklerken, yerde duran bir paketi gösterip 'Kemikleriniz gelmiş' dediler. Öylece kalakaldım. Oğlumun kemiklerini PTT kargo ile göndermişler. İmza karşılığında paketi alıp taksiyle eve gittim."

Agit İpek'in kemikleri Mardin'deki köylerinde toprağa verildi. Güvenlik görevlilerinin kalabalığa izin vermediğini söyleyen Halise Aksoy, defin sırasında kardeşi ve köyden iki akrabasının eşlik ettiğini belirtti.

Hadi Aksoy ise kemiklerin, ağzı mühürlenmiş bir torbanın içinde olduğunu, ablası yanında olduğu için üzülmesin diye torbayı açıp kemikleri kontrol etmediklerini söyledi.

Aksoy, "Köyden imamın gelmesini, kemikleri kefene koyarak gömülmesini istedik ama buna da izin vermediler. Bu yüzden torbayı açmadık, tüm bedene ait kemikler içinde miydi bilmiyorum, bakma fırsatımız olmadı, güvenlik görevlileri acele etmemizi istediği için hızlı bir şekilde defnedip köyden ayrıldık" dedi.

Tunceli Baro Bakanı Çetin: Bunun TCK'da hükmü var

Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, Tunceli Başsavcılığı ile görüştüklerini, savcılığın aileye gönderilen paketin içinde, Adli Tıp'a gönderdikleri DNA örnekleri için alınmış numune ve kemik örnekleri olduğunu söylediğini aktardı.

Çetin, "Paketin içindeki eğer kemik örnekleri değil de cenaze ise bunun TCK'da hükmü var. 5257 sayılı maddesi açık, yani bir defin nasıl yapılır, bir cenaze nasıl teslim edilir, hukuktan bunun karşılığı var. Cenaze ise PTT kargo ile gönderilmez. Eğer buna uygun hareket edilmemişse altı ay ile iki yıla kadar cezası var" dedi.

Baro Başkanı Çetin, "Eğer teslim edilen paketteki kemikler DNA örnekleri ise, geri kalan kemiklerin alınması için başvuru yapılır ama teslim edilen kemikler cenazenin tamamıysa, her türlü cezai kovuşturma yapılması lazım" diye konuştu.

İHD sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istiyor

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği de bu durumun insancıl hukuk normları, toplumsal, kültürel ve inançsal değerler gereği asla kabul edilemez olduğunu söyleyerek sorumlular hakkında soruşturma açılması gerektiğini savundu.

İHD yayınladığı yazılı açıklamada ulusal ve uluslararası hukukta cenazenin teslim alınmasına dönük, kişinin hatırına saygı ve gömülme hakkını gözeten bir yöntemin nasıl olmasını gerektiğinin ayrıntılı bir şekilde verildiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Cenazeye yönelik yapılan bu muameleler işkence ve kötü muamele suçunu oluşturmaktadır. Bu durum, ölüye, hatırasına, cenazeye saygıyı ve gömülme hakkını ortadan kaldırdı."

Tunceli Başsavcılığı**: Kargoyla gönderme haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır**

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Cumartesi günü konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Savcılık açıklamasında Agit İpek'in 25 Temmuz 2017 tarihinde bir çatışmada ağır yaralandığı, öldükten sonra örgüt üyelerince gömüldüğü, İpek'e ait olduğu düşünülen bazı doku ve kemik parçalarının, farklı bir tarihte yakalanan bir başka örgüt üyesinin 4 Temmuz 2019 tarihinde gösterdiği yerde bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu yerde kemik parçaları ve anneden alınan kanın "5 Temmuz 2019'da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini" belirten savcılık, 28 Ağustos 2019 tarihinde, kemik parçalarının Agit İpek'e ait olduğunun tespit edildiğini belirttiÇ

"Başsavcılığımızın DNA örneği içeren vücut dokularını teslim etmek üzere temasa geçtiği anne H.A'nın, Diyarbakır'da oturdukları için almaya gelmeyeceğini dile getirmesi üzerine A.İ'ye ait olduğu tespit edilen parçaların anneye teslim edilmesi için 25 Kasım'da Diyarbakır Başsavcılığı'na yazı yazılmış, adreste bulunmayan anne ile iletişim kurulmasının ardından doku ve kemik parçaları 10 Nisan 2020'de adliyeye gelen anneye bizzat teslim edilmiştir."

Açıklamanın devamında İpek'in annesinden kargo ücreti istendiği iddialarının asılsız olduğu belirtilerek "kemik parçalarından yola çıkarak dikkatle yapılan kimlik tespiti işlemleri ve ölenin yakınlarının bulunması için gösterilen büyük ihtimama rağmen, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'kargoyla gönderme' haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Ünlü sunucu sosyal medyadan duyurdu: Saldırıya uğradıkÜnlü sunucu sosyal medyadan duyurdu: Saldırıya uğradık
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi

Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi

Bakan Soylu'dan 'yasak neden o saatte duyuruldu' sorusuna yanıt

Bakan Soylu'dan 'yasak neden o saatte duyuruldu' sorusuna yanıt

Bakanlık açıkladı! Yasağa uymayanlara ceza

Bakanlık açıkladı! Yasağa uymayanlara ceza

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Diğer Haberler
İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İTÜ öğrencisi koronadan hayatını kaybetti!

Didem Arslan Yılmaz'dan sosyal medyadan duyurdu: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradık

Ünlü sunucu sosyal medyadan duyurdu: Saldırıya uğradık

11 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

KKTC, vatandaşları haricindekilere 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı

KKTC, 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı

Polisi arayıp pasta isteyen minik Aras'a ekiplerden doğum günü sürprizi

Polisi arayıp pasta isteyen minik Aras'a doğum günü sürprizi

İletişim Başkanlığı dünyadaki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki son sayıları açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.