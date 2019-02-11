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PKK'lı Davut Baghestani ile 3 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan, terör örgütü mensuplarının İsrail ve ABD ile görüşmesine aracılık ettiği belirlenen Davut Baghestani, beraberindeki 3 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

PKK'lı Davut Baghestani ile 3 kişi adliyede

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan, terör örgütü mensuplarının İsrail ve ABD ile görüşmesine aracılık ettiği belirlenen Davut Baghestani, beraberindeki 3 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.
Sözde 'Kürdistan Yürütme Konseyi' ile ilişkisi olduğu tespit edilen, 'Canbulut Turgay' isimli sahte kimlik taşıdığı saptanan ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK soruşturması kapsamında, Adana'da yakalandıktan sonra Mersin'e getirilen Davut Baghestani ile 3 kişinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. Bu sabah önce sağlık kontrolünden geçirilen ardından güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye getirilen Baghestani'nin bastonu ve askerlerin yardımıyla güçlükle yürüdüğü gözlendi.
Mersin ve Adana'da çeşitli eylemlerde bulunduğu belirlenen Davut Baghestani'nin, geçen yıl Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı olarak kurulan 'Suriye'nin Geleceği' adlı sözde partinin oluşumunda yer aldığı, örgüt mensuplarının İsrail ve ABD ile görüşmelerine de aracılık ettiği ortaya çıkmıştı.

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PKK'lı Davut Baghestani ile 3 kişi adliyedePKK'lı Davut Baghestani ile 3 kişi adliyede

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