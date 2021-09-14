YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

14.09.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı belirlendi.

Açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 145'e yükseldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin
PARTNERAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıtAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıt
GÜNCELLEME - Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölüGÜNCELLEME - Başkentte servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölü
Anahtar Kelimeler:
pkk

Ankara Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:49
İkindi
16:21
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Aybala Eczanesi
Cankaya
Belit Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
İlknur Eczanesi
Cankaya
Lina Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.