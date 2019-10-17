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PKK'lı terörist, Konkurs füzesiyle birlikte ölü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

  Şırnak'ta, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesiyle ölü ele geçirildi.

Şırnak'ta, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesiyle ölü ele geçirildi.
Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında Cudi Dağı bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Dün akşam saatlerinde teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesi ve M-16 tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Operasyon bölgesi
-Havalanan helikopter
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,(DHA)

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