PKK’lı teröristin evinden FETÖ elebaşı Gülen’in toplatılan kitabı çıktı

Diyarbakır’da, 2017’de tutuklanan ve bu yıl adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıktan sonra adli kontrol hükümlerini ihlal eden ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan PKK’lı terörist yakalandı. Zanlının kaldığı iki adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve FETÖ ele başı Fetullah Gülen’in yazdığı toplatılma kararı olan kitap bulundu.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterirken eylem yapmak amacıyla illegal yollarla Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 20 Nisan 2017 tarihinde yakalanan ve 2019 yılında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Cihan kod adlı D.Y. isimli şahsın adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığının tespit edildiği kaydedildi. Zanlı, düzenlenen operasyonla Bağlar ilçesinde yakalanarak TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. D.Y.’nin Diyarbakır’da kaldığı adreslerde yapılan aramada, 5 adet PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılmış hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı M. Fetullah Gülen tarafından yazılmış hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

