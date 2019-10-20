HABER

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda 4 işçi yaralandı.

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda 4 işçi yaralandı.
Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü kırsalındaki Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Berkur Tepe bölgesinde çalışan orman işçilerini taşıyan araca sabah saatlerinde PKK'lı teröristler roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 4 işçi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan yaralılar, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyonun başlatıldığı bildirildi.

PARTNERInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçtiInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçti
Konya’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralıKonya’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Evinin avlusunda ölü olarak bulunduEvinin avlusunda ölü olarak bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yer: İstanbul! Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.