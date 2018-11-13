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PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi - Patlayıcıda, 60 litrelik jelikan bidon içerisine yaklaşık 70 kilogram ağırlığında amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı madde kullanıldığı, anahtar sisteminin ise uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından menfeze yerleştirilen ve anahtar sistemi uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olan patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı mahalleleri arasındaki karayolunda icra edilen el yapımı patlayıcı araması esnasında menfez içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi'nin bölgeye sevk edildiği, patlayıcının yerinde imha edildiği bildirildi.

İmha işlemi sonrasında yol ve menfezin tamamen tahrip olduğu aktarılan açıklamada, "Vatandaşların can güvenliğine yönelik bu menfur girişimde 60 litrelik jelikan bidon içerisine yaklaşık 70 kilogram ağırlığında amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı madde kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği, alınan talimat uyarınca, delil olabilecek bulguların kriminal laboratuvara gönderilmek üzere muhafaza altına alındığı belirtilerek, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır patlayıcı

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