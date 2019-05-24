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PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 asker şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 asker şehit

Behçet DALMAZ- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu.
Derecik ilçesinin ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesinde, iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilere, PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu. Saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 asker şehitPKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 asker şehit

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