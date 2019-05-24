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PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu.

Derecik ilçesinin ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesinde, iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilere, PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu. Saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ard arda havalanan helikopterler
-Helikopterlerden detaylar
Behçet DALMAZ- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA) -

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