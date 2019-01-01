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PKK'lı teröristlerden patlayıcı yüklü maket uçaklarla saldırı girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki jandarma birliklerine, PKK'lı teröristlerce C-4 tipi patlayıcının yerleştirildiği 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunuldu.

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki jandarma birliklerine, PKK'lı teröristlerce C-4 tipi patlayıcının yerleştirildiği 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ile Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na, dün gece, terör örgütü PKK mensuplarınca çivi ve metal parçalarla güçlendirilmiş C-4 tipi patlayıcının yerleştirildiği 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçakların 2'sinin Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı'na, 1'inin de Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na saldırı için kullanılmak istendiği belirlendi. PKK'lı teröristlerin patlayıcı yerleştirdiği maket uçaklar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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