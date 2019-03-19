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PKK'lı teröristlere ait bot ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot ele geçirildi.  İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Karakoçan ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

PKK'lı teröristlere ait bot ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Karakoçan ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, toprağa gömülü halde PKK'lı teröristlerin eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot, can yeleği, bot motoru ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

PKK'lı teröristlere ait bot ele geçirildiPKK'lı teröristlere ait bot ele geçirildiPKK'lı teröristlere ait bot ele geçirildi

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