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PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 sığınak tespit edildi.

PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti

Aziz ÖNAL/YAYLADERE (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birinin girişinde basma kalıplı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınakların birinin girişinde ise basma kalıplı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hele getirildi.

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