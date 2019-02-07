PKK'lı teröristlerin İstanbul'dan çaldığı araç Lice'de gömülü bulundu

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yeri inceleme ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmanın ardından aracın yediemin otoparkına teslim edildiği belirtilen açıklamada, otomobilin 2012'de İstanbul'un Silivri ilçesinden çalıntı kaydının mevcut olduğu ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hani ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında 5 Şubat'ta Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-113 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Engin Şahin-02 Müşterek Operasyonu"nun 6 Şubat'ta başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda ayrıca 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda 5 sırt çantası, soğuk iklim parkası, soğuk iklim pantolonu, 4 gaz maskesi, 5 gaz maskesi filtresi, balistik yelek, 3 büyük tüp ve çok sayıda yaşam ve örgütsel malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafıza altına alındı, diğerleri imha edildi. Geçici olarak teşkil edilen 4 yol kontrol ve arama noktasında 125 şahıs ve 15 aracın sorgulamaları yapıldı. Adli arama faaliyetleri neticesinde de operasyon bölgesinde kalan 15 konut ve eklentisinde yetkili makamlarca alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan aranma kaydı bulunan Suriye uyruklu O.C gözaltına alındı."

