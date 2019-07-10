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PKK'lı teröristlerin katlettiği iki çobanın cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Hayvan otlatırken teröristlerce kaçırılarak öldürülen çobanlar Abdulhakim Demir ve Vali Çevik'in güvenlik korucusu yakını olduğu öğrenildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce katledilen iki çobanın cenazesi defnedildi.

Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken teröristlerin kaçırdığı ve silahla öldürdüğü çobanlar Abdulhakim Demir (40) ve Vali Çevik'in (35) cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Evli ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi Geçitliboyu köyündeki camide kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 çocuk babası Çevik'in cenazesi ise Silopi ilçesinde defnedildi.

İki çobanın da güvenlik korucusu yakını oldukları öğrenildi.

Çobanları katleden teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

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