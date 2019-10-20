PKK'lı teröristlerin odun toplayan köylülere saldırısına tepki

ŞIRNAK (AA) - Şırnaklılar, Uludere ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, odun toplamaya giden köylülere düzenlenen saldırıda yaralanan 4 kişiyi, tedavi gördükleri Şırnak Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Benek, Hilal ve Şenoba beldelerinden kırsala odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiğini söyledi.

Bunun terör örgütü PKK tarafından yapılan ilk saldırı olmadığını dile getiren Benek, saldırıya uğrayan köylülerin elinde silah bulunmadığını anımsattı.

"PKK terör örgütü bitme noktasına gelince vatandaşları hedef alıyor. Terör örgütü PKK'yı şiddetle, lanetle kınıyoruz " ifadesini kullanan Benek, şöyle konuştu:

"Silahlı değillerdi, savunmasızlardı. Bütün Uludere halkı artık huzur istiyor. Bu birlik ve beraberliğimiz onların işine gelmiyor, onlara huzursuzluk veriyor. 7'den 70'e birliğimizden rahatsız olan terör örgütü PKK, vatandaşın üzerine korku salmaya çalışıyor ama onların ne füzesi, ne bombası, ne katliamı, 40 yıldır bizleri bu yoldan, bu çizgiden döndürmedi, döndüremeyecek."