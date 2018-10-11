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PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti İlçe Başkanı anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, mezarı başında anıldı.

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti İlçe Başkanı anıldı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, mezarı başında anıldı.
AK Parti Dicle İlçe Başkanlığı görevini yürütürken, 10 Ekim 2016 tarihinde işyerinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Deryan Aktert için anma programı düzenlendi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Millletveki Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, AK Parti eski milletvekili Galip Ensarioğlu ve çok sayıda kişi, Aktert'i mezarı başında andı.
Vali Güzeloğlu ile beraberindekilerin kabir ziyaretinin ardından şehidin mevlidi için taziye evine geçildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlid, verilen mevlid yemeğinin ardından son buldu.

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PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti İlçe Başkanı anıldıPKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti İlçe Başkanı anıldı

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