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PKK'lı teröristlerin yer altında 3 deposu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, birinin girişi ağaç kavuğunda olan yer altında toplam 3 depo tespit edilip kullanılamaz hale getirildi.

PKK'lı teröristlerin yer altında 3 deposu bulundu

ERUH (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, birinin girişi ağaç kavuğunda olan yer altında toplam 3 depo tespit edilip kullanılamaz hale getirildi. Depolarda yapılan aramada ise 5 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Eruh'un Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında mayın arama köpeği 'Posta'nın da katılımıyla yapılan aramada, birinin girişi ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edildi. Depolarda ise 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 kalaşnikof tüfek, 35 dipçik, 7 kalaşnikof fişeği ve işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Depolar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar imha edildi.

FOTOĞRAFLI

PKK'lı teröristlerin yer altında 3 deposu bulunduPKK'lı teröristlerin yer altında 3 deposu bulunduPKK'lı teröristlerin yer altında 3 deposu bulunduPKK'lı teröristlerin yer altında 3 deposu bulundu

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