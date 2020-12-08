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PKK’lılar çocuğun yolunu kesip, 10 çay içirdikten sonra kaçırmışlar

08.12.2020 13:44 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 464 gündür kararlılıkla devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 464’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 464 gündür kararlılıkla devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 464’üncü gününe girdi. 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eylemine devam eden baba Hacı Göger, eyleminde kararlı olduğunu vurguladı.

"Kıraathanede oğlumu kandırana kadar 10 tane çay içirmişler"
Oğluna saat 12 civarında kendisine telefon açtığını ve eve gelmesini söylediğini kaydeden acılı baba Göger, "Baba eve geliyorum dedi. 12.00’dan sonra telefonuna ulaşamadım. Şarjı bitti sandım, maalesef onun önünü kesmişlerdi. Bir kıraathanede oturup çocuğun beynini yıkayana kadar 10 tane çay içirtmişler. 10 tane çay içiriyor, çocuğu kaçırana kadar ve sonra onu kandırıp ikna edip dağa kaçırmışlar. 6 yıl oldu oğlumdan herhangi bir haber almadım. Şu anda HDP il binası önünde anne ve babalar olarak evlat nöbetindeyiz. Burada olmaya devam edeceğiz sonu ne olursa olsun" dedi.
Oğluna çağrıda da bulunan baba Göger, "Sizi tehdit edenler ve anne ve babanızı öldürürüz diyenlere kaynamayın. Kaçın gelin güvenlik güçlerine teslim olun" diye konuştu.

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