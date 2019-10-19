HABER

PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede, hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi"

Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların, terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği ve bir kısmının da kaçırıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede, hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi."

İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!
Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deCumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

Soylu açıkladı! 4 tanesi daha teslim alındı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesinden İBB iştirakleri elendi

İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklama

Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti! ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Akşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.