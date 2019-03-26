HABER

"PKK'lılara yer veren bir partiden ülkeye ne fayda gelir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:42 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "İYİ Parti'nin düştüğü haller zillet ötesi tam bir rezalet halidir. Kendi belediye meclis üyesi listelerinde PKK'lılara yer veren bir partiden ülkeye ne fayda gelir"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İYİ Parti'nin düştüğü haller zillet ötesi tam bir rezalet halidir. Kendi belediye meclis üyesi listelerinde PKK'lılara yer veren bir partiden ülkeye ne fayda gelir." dedi.

Manisa'ya gelen Akçay, Demirci Belediyesinde Belediye Başkanı Selami Selçuk'u ziyaret etti.

Meclis salonunda belediye meclis üyeleri ve adaylarıyla bir araya gelen Akçay, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti.

Ülkenin bekası ve karşı karşıya kaldığı tehlikelere karşı Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu anlatan Akçay, "Cumhur İttifakı 'ya istiklal ya ölüm' diyor bunlar da ya patlıcan ya domates diyorlar." diye konuştu.

Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletin istikbaline, geleceğine domates ve patlıcan kadar önem vermediğini savunarak, "Kılıçdaroğlu'nu dinliyoruz, eskiden 'ne bekası, ne tehdidiymiş, bize mi saldıracaklarmış' derken, şimdi de '16 yıldır ülkeyi AK Parti yönetiyor beka meselesi varsa sorumlusu odur' diyor. Bu tam bir şuursuzluk halidir. Yani Amerika'nın, PKK'nın, FETÖ'nün terör örgütlerinin kabahati yok demektir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'yi de eleştiren Akçay, "İYİ Parti'nin düştüğü haller zillet ötesi tam bir rezalet halidir. Kendi belediye meclis üyesi listelerinde PKK'lılara yer veren bir partiden ülkeye ne fayda gelir. Çünkü 31 Mart'ta çıkacak bir sonucun Türkiye'yi bir zaafa sürüklemesini istiyorlar. 31 Mart seçimlerini Trump sizden bizden fazla merak ediyor. Avrupa ve terör örgütleri 31 Mart yerel seçim sonuçlarını takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, ziyaretin anısına Akçay'a ay yıldız motifli el dokuması halı hediye etti.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Fatih'te iki gecekondu alev alev yandıFatih'te iki gecekondu alev alev yandı
Ukrayna’daki arp yarışmasında Türk öğrenciler ikinci olduUkrayna’daki arp yarışmasında Türk öğrenciler ikinci oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demirci Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk Manisa MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz MHP Demirci İlçe Teşkilatı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.