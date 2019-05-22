PKK'lıların Eren Bülbül'ün evinden çaldığı erzak, depolarında bulundu

GİRESUN, (DHA)- KARADENİZ kırsalında, güvenlik güçlerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, geçen hafta Giresun’un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Teröristin yer göstermesiyle daha önce tespit edilen 2 sığınak ve 5 deponun ardından, 1 sığınak ile 4 depo daha imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Trabzon Maçka ilçesinde PKK tarafından açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olarak şehit edilen Eren Bülbül'ün evinden çalınan erzakın da olduğu ortaya çıktı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Seydi köyü yaylası kırsalında 5 gün önce, bahar operasyonu sürdüren güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesinde, örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler verdiği ifade edildi. Düdükkaya'nın içerisinde 2 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının da yer aldığı örgütün bölgede son 5 yıllık tüm silahlı eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU

PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun'un kırsal kesimindeki bazı arazilerde yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınak ve depolar tespit edildi. Güvenlik güçleri, teröristin Espiye ve Doğankent'te gösterdiği ve içinde silah, patlayıcı madde, erzak ve yaşam malzemesinin olduğu 2 sığınak ile 5 depo bulunarak imha edildi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN EVİNDEKİ ERZAK DA BULUNDU

Terörle mücadelede uzman ekiplerce sorgulanan teröristin yer göstermeleri sonucunda Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında yapılan aramalarda, 1 sığınak ile 4 depo daha bulundu. Yapılan incelemelerde çok sayıda gıda malzemesi, erzak ve mühimmat ele geçirilen depo ve sığınaklar imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Maçka ilçesinde PKK'nın silahlı saldırısında Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül'ün köydeki evinden çalınan erzakın da bulunduğu ortaya çıktı.

Terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu ve yer göstermesiyle Trabzon ve Giresun kırsalında güvenlik güçlerince tespit edilen yaklaşık 15 sığınak ve deponun imha edildiği öğrenildi.

TERÖRİST ARAS'IN İZİ SÜRÜLÜYOR

Bu arada Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerinin Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı operasyonları sürüyor. Telsiz kestirmesinde sorgusu süren 'Kawa' kod adlı Behrüz Düdükkaya ile 'Aras' kod adlı terörist Aras Aslan'ın birlikte hareket ettiği de belirlendi. Tunceli'ye kaçmak için girişimde bulunan Aras Aslan'ın, operasyonlar karşısında arazide sıkıştığı tespit edildi. Halen bölgede olduğu tahmin edilen terörist Aras Aslan'ın yakalanması için de gönderilen takviye kuvvetlerle birlikte operasyonların yürütüldüğü bildirildi. Bölgede, PKK'ya yönelik operasyonların yoğunlaştırılarak sürdürüleceği belirtildi.