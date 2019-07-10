PKK’lıların katlettiği çobanların aileleri:

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde dün PKK’lı teröristlerce katledilen iki çoban, defnedildi. Çobanlardan Abdulhakim Demir’in yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde dün akşam saatlerinde PKK’lı teröristler tarafından infaz edilen Vali Çevik ve Abdulhakim Demir isimli 2 çoban için köy camisinde taziye kuruldu. Geçitboyu köyündeki camide taziyeleri kabul eden Abdulhakim Demir’in ağabeyi Mehmet Salih Demir, kardeşinin yüzde 50 zihinsel engelli raporunun olduğunu ve köyün çobanlığını yaparak ekmeğinin peşinde olduğunu söyledi. Ağabey Demir, "Kimseye bir zararı yoktu, karıncayı bile inciten biri değildi. Dün alçak teröristler kardeşim ve başka bir köylü çobanı alıp katlettiler. O gittikleri bölgede herhangi bir yasak yoktu onlarda orada hayvanlarını otlatıyordu. Hayvanlarının içinden alıp götürmüşler. Hayvanlarından 200 metre ileride büyük bir taşın altında ikisini orada tarayarak feci bir şekilde öldürmüşler" dedi.

"Terörü lanetliyoruz"

Terörü lanetlediklerini belirten Mehmet Salih Demir, "Ben de 23 yıl güvenlik koruculuğu yaptım emekli oldum. Benim 3 amcam şehittir. Köyümüzde de birçok şehit ve gazi var. Zararsız birini öldürdüler bir daha alçaklıklarını gösterdiler. Biz güvenlik korucusu olduğumuz için kardeşimi öldürdüler. Kardeşim savunmasızdı üstünde herhangi bir silahı yoktu. Dünyada en son öldürülecek insan kardeşimdi. Günah ve garibandı kimseye zararı olmamıştı" diye konuştu.