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PKK'lıların kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'lıların kullandığı 7 kış sığınağı ile 14 mağara güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'lıların kullandığı 7 kış sığınağı ile 14 mağara güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinin kırsal alanında 2 Kasım 2019 Cumartesi günü başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-03' operasyonu tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 7 kış sığınağı ile 14 mağara tespit edildi. Sığınak içerisinde yapılan aramada amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. El yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edilirken, sığınaklar ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede yapılan geniş çaplı aramalarda ise el bombası ve 2 el yapımı patlayıcı bulunarak, operasyon bölgesinde imha edildi.

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