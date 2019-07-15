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PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (2) - Yeniden

Ferit DEMİR- Erkan BAY/OVACIK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Ayaz'ın cansız bedeni ile yaralanan kız kardeşi Nupelda'yı askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik kız da doktorların çabasına kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga konuldu. Olayı haber alıp, hastaneye gelen çocukların yakınları ise gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.
Güvenlik güçleri, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Olayla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklarımızdan 8 yaşındaki erkek çocuğumuz Ayaz Güloğlu olay yerinde vefat etmiş, 4 yaşındaki kız çocuğumuz Nupelda Güloğlu ise ağır yaralanmıştır. Ağır yaralı kız evladımız jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz" denildi.

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PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (2) - YenidenPKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (2) - YenidenPKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (2) - YenidenPKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (2) - Yeniden

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