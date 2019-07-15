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PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (3) 

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 22:34 | Son Güncelleme

GERİYE BİRBİRİNE SARILIRKEN DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ KALDI Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmelerinin ardından geriye dün çekilen görüntüler kaldı.

GERİYE BİRBİRİNE SARILIRKEN DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmelerinin ardından geriye dün çekilen görüntüler kaldı. 15 Haziran günü hayvanlarını otlatırken, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cenazesi, 19 gün süren arama çalışmasıyla 4 Temmuz günü bulanan Engin Eroğlu'nun anısına dağıtılan oyuncak etkinliğinde Nupelda ile Ayaz kardeşlerin aldığı hediye anı görüntüleri ortaya çıktı. Dün çekilen görüntülerde, Nupelda ile Ayaz kardeşler, ellerindeki 'Engin Eroğlu Ovacık' yazılı balonlarla birbirine sarılıp, öptüğü anlar yer aldı.

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PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (3) PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (3) 
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