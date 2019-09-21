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PKK'nın 12 yakınını katlettiği eve 32 yıldır Türk bayrağı asıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

ŞIRNAK merkeze bağlı Güneyce köyünde, 32 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk 12 akrabası şehit olan Şehmuz Güngör (59), her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

PKK'nın 12 yakınını katlettiği eve 32 yıldır Türk bayrağı asıyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK merkeze bağlı Güneyce köyünde, 32 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk 12 akrabası şehit olan Şehmuz Güngör (59), her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.
Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağı eteklerindeki Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK'lı bir grup, Güngör Ailesi'nin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda Rıfat Güngör(80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), hamile Narinç Güngör (33), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), hamile Emine Güngör (19), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2) ve Sacide Güngör (2) şehit olurken, Fettah Güngör (6) yaralı kurtuldu.
'BAŞLARINDA ŞEMDİN SAKIK VARDI'
Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaş köyünden, Güneyce köyüne gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Saldırı olduğu gün evde olmadığını belirten Güngör, şunları söyledi:
"Ailecek, Güneyce köyü Berma mezrasında oturuyorduk. Başlarında PKK'lı Şemdin Sakık’ın olduğu olduğu grup, gelip baskın düzenledi. Ailemizden 12 kişiyi katletti. Babam, annem, eşim, yengem, yeğenlerim, çoluk çocuk demeden 12 kişiyi katlettiler. İçlerinde 2 hamile kadın vardı. PKK, herkes onlardan korksun diye böyle büyük eylemler düzenlemiş. Biz onlardan korkmuyoruz. Biz o günden bugüne onlarla mücadele ediyoruz. Kendi akrabalarımızla birlikte bunlarla dosta olmamışız, olmayacağız. Biz bunları sevmiyoruz. Kim bunlara hak verirse de biz bunu kabul etmiyoruz. Kimse bunlara güvenmesin. Bunlar kimseye dost değil. Herkese düşman. Şehitlerimiz her yıl buraya gelip anıyorum. Çoluk çocuğumuz, torunlarımız unutmasın diye. Biz unutmuyoruz onlar da bilsinler ki, bu teröristler onların başına böyle felaketler getirmiş. Herkes bilsin ki teröristler, Güneyce köyü Berma mezrasında böyle bir katliam yapmış" dedi.
'BABAMI DİRİ DİRİ YAKTIKLARINI UNUTMAYACAĞIM'
Teröristlerin babası Rıfat Güngör'ü diri diri ateşe verdiğini ifade eden Güngör, bu yaşatılanları unutmayacaklarını kaydetti. Güngör, “Babam 80 yaşındaydı. Bunlar evi yakıp, babamı ateşin içine atıp, kapıyı kapattılar. Bu şekilde babamı şehit ettiler. Biz bunu unutmayacağız. Çoluk çocuklarımıza da anlatıyoruz. Kimse bunların Kürtlük davasına inanmasın. Eğer bunlar Kürt devleti kurmaya çalışıyorlarsa, ben de Kürdüm niye beni öldürüyor? Herkes bilsin onlar Kürtlerin düşmanıdır. Biz hayatımızda bu bayrağa ihanet etmemişiz, etmeyeceğiz. Biz onların kafasında olmadığımız için, onların dediklerini yapmadığımız için, devlete düşmanlık yapmadığımız için, onlar gelip bu saldırıyı düzenlediler. Bu devlete, bu bayrağa ihanet etmeyeceğiz” diye konuştu.
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PKK'nın 12 yakınını katlettiği eve 32 yıldır Türk bayrağı asıyorPKK'nın 12 yakınını katlettiği eve 32 yıldır Türk bayrağı asıyorPKK'nın 12 yakınını katlettiği eve 32 yıldır Türk bayrağı asıyorPKK'nın 12 yakınını katlettiği eve 32 yıldır Türk bayrağı asıyor

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