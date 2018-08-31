PKK'nın Amanoslar'a verdiği önem terörist itirafında

Afrin'de mart ayında Türk askerine teslim olan ve Türkiye'ye getirildikten sonra sevk edildiği Hatay Adliyesinde, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Türk vatandaşı M.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının, M.K. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

LALE KÖKLÜ - Afrin'de Türk askerlerine teslim olduktan sonra Hatay'a getirilip tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 23 yaşındaki PKK'lı terörist, itiraflarında örgütün Amanoslar'a büyük önem verdiğini ve buraya gönderilecek örgüt üyelerini özel olarak seçtiğini anlattı.

Örgüt içerisinde, ideolojik ve silahlı eğitimin yanı sıra farklı zamanlarda taktik, suikast, sızma, baskın, pusu, telsiz, termal, drone ve kamuflaj eğitimleri aldığını belirten M.K, örgütün Amanoslar'daki yapılanmasına ilişkin de itiraflarda bulundu.

M.K, terör örgütü için Amanoslar'ın özel önemi olduğunu anlatarak, bu bölgeye gönderilecek teröristlerin seçiminde de büyük özen gösterildiğini söyledi.

"Amanoslar'a gönderilenler yetenekli ve azimli kişilerdir, seçmeleri çok zor yapılır. Arazi şartları nedeniyle Amanoslar'ın sürekli konusu geçiyordu." şeklinde itirafta bulunan M.K, bölgeye sözde komutan düzeyinde kişilerin de gönderildiğini ifade etti.

M.K, 2016 yılında Amanoslar için seçme yapıldığını, ancak yaralandığı için kendisinin gönderilmediğini aktararak, "Bürüsk, Zinar, Berhüdan, Hebat ve Ağit'in seçmesi yapıldı. Gidip gitmediklerini bilmiyorum. Bunlar teknik eğitim alıyordu. İkinci grupta ise takım komutanlarının arasından kişilerin Amanoslar'a gideceği söylendi. En yetenekli kişiler Cemal ve Ağir gittiler. Bunlar Afrinli takım komutanıydı." dedi.