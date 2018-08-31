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PKK'nın Amanoslar'a verdiği önem terörist itirafında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Afrin'de Türk askerlerine teslim olduktan sonra Hatay'a getirilip tutuklanan PKK'lı terörist hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi - İddianamede itiraflarına yer verilen terörist, örgütün Amanoslar'a büyük önem verdiğini ve buraya gönderilecek örgüt üyelerini özel olarak seçtiğini anlattı

LALE KÖKLÜ - Afrin'de Türk askerlerine teslim olduktan sonra Hatay'a getirilip tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 23 yaşındaki PKK'lı terörist, itiraflarında örgütün Amanoslar'a büyük önem verdiğini ve buraya gönderilecek örgüt üyelerini özel olarak seçtiğini anlattı.

Afrin'de mart ayında Türk askerine teslim olan ve Türkiye'ye getirildikten sonra sevk edildiği Hatay Adliyesinde, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Türk vatandaşı M.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının, M.K. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.K'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak için itiraflarda bulunduğu belirtildi.

Terörist M.K, iddianamedeki ifadesinde, liseyi dışarıdan bitirmek amacıyla 2014 yılında Amasya'ya gittiğini ve orada HDP binasında zaman geçirmeye başladığını anlattı.

Orada örgütsel kitaplar okuduğunu öne süren M.K, aynı yılın aralık ayında kaçak yollarla Suriye'ye geçtiğini aktardı.

Örgüt içerisinde, ideolojik ve silahlı eğitimin yanı sıra farklı zamanlarda taktik, suikast, sızma, baskın, pusu, telsiz, termal, drone ve kamuflaj eğitimleri aldığını belirten M.K, örgütün Amanoslar'daki yapılanmasına ilişkin de itiraflarda bulundu.

M.K, terör örgütü için Amanoslar'ın özel önemi olduğunu anlatarak, bu bölgeye gönderilecek teröristlerin seçiminde de büyük özen gösterildiğini söyledi.

"Amanoslar'a gönderilenler yetenekli ve azimli kişilerdir, seçmeleri çok zor yapılır. Arazi şartları nedeniyle Amanoslar'ın sürekli konusu geçiyordu." şeklinde itirafta bulunan M.K, bölgeye sözde komutan düzeyinde kişilerin de gönderildiğini ifade etti.

M.K, 2016 yılında Amanoslar için seçme yapıldığını, ancak yaralandığı için kendisinin gönderilmediğini aktararak, "Bürüsk, Zinar, Berhüdan, Hebat ve Ağit'in seçmesi yapıldı. Gidip gitmediklerini bilmiyorum. Bunlar teknik eğitim alıyordu. İkinci grupta ise takım komutanlarının arasından kişilerin Amanoslar'a gideceği söylendi. En yetenekli kişiler Cemal ve Ağir gittiler. Bunlar Afrinli takım komutanıydı." dedi.

Terörist M.K, ayrıca örgüt içerisinde "fedai eylemi" yapmak isteyenlerin, raporunu Kandil'e bildirdiğini anlatarak, verilen raporların orada değerlendirmeye alındığını, uygun görülenlerin, Kandil'e çağrılıp eğitim verildikten sonra üst düzey örgüt yöneticileriyle görüştürüldüklerini kaydetti.

- Örgütün elebaşılarından Sabri Ok Afrin'de toplantı yapmış

Zeytin Dalı Harekatı başlamadan 1 ay önce terör örgüt elebaşılarından Sabri Ok'un Afrin'e gelerek üst düzey örgüt mensuplarıyla toplantı yaptığını aktaran M.K, bu toplantıda operasyona karşı nasıl tedbirler alınacağının konuşulduğunu belirtti.

M.K, operasyon başladıktan sonra kendilerine ABD menşeli silahlar verildiğini anlatarak, silahların Haseke tarafından destek amacıyla gelen grup tarafından getirildiğini bildirdi.

Örgütün Suriye'deki okullarda propaganda yaptığını dile getiren M.K. "Suriye okullarında ders veren öğretmenler, PYD'den diploma alıp öyle öğretmenlik yapıyordu. Okullarda öğrencilere örgüt dersleri veriliyordu. Örgütçüler, okullarda ders veriyordu." ifadesini kullandı.

M.K'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin hatay itiraf PKK terörist YPG

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