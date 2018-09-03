PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi, İpsala'da yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaparken yakalanan Cüneyt K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

PKK şüphelisi Cüneyt K., MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyondan gözaltına alındıktan sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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