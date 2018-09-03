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PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi, İpsala'da yakalandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 20:27 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaparken yakalanarak gözaltına alınan Cüneyt K., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaparken yakalanarak gözaltına alınan Cüneyt K., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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