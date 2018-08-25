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PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi sınırda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yılmaz A., Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yaparken yakalandı.

EDİRNE, (DHA)- TERÖR örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yılmaz A., Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yaparken yakalandı.
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK şüphelisi bir kişinin Bulgaristan'a çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurulan araçta, şüpheli Yılmaz A. yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yılmaz A.'nın, terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu tespit edildi.
KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN AĞABEYİ
Ayrıca Yılmaz A.'nın, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler lisetsinde kırmızı kategorideki 'Sertav' kod adlı PKK'lı Ramazan A.'nın ağabeyi olduğu belirlendi.

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